Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит Р-Спорт.

«Отрицательные стороны — российским спортсменам предлагается выступать под нейтральным флагом и без гимна. Правда, это ограничение распространяется до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом», — заявил Жуков.

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Кроме того, глава ОКР отметил, что МОК прекратил в отношении российских спортсменов все расследования, связанные с допингом. По мнению Жукова, это положительный момент решения исполкома организации.

Ранее Жуков извинился перед исполкомом МОК. 5 декабря на состоявшемся в швейцарской Лозанне заседании комитет принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

