Журова назвала Ана богом шорт-трека и раскритиковала МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отказе допустить на Игры-2018 шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс» в понедельник, 22 января.

«Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без бога шорт-трека? Тем более соревнования проходят на его родине. Нет никаких сомнений, что Виктор Ан — бог шорт-трека. И МОК только что лишил соревнования главного героя. Может быть, с моей стороны это богохульство так говорить, но это абсолютная правда», — заявила Журова.

Депутат назвала решение МОК беспределом. «Складывается ощущение, что это какая-то двойная спланированная история. Никак, кроме как абсурдом, ее назвать нельзя. Понятное дело, что корейцам в Пхенчхане он не нужен. Надо обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. "Ленты.ру")», — отметила она.

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Ранее 22 января МОК отстранил Ана от Игр 2018 года в Пхенчхане. Причиной послужило упоминание шорт-трекиста в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям и не упомянутые в докладе Макларена.

До 2011 года Ан выступал за сборную Южной Кореи. В ее составе спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года. В 2011-м шорт-трекист принял российское гражданство и завоевал три золота на Играх в Сочи.

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