Появились новые мотивы отстранения Шипулина и Ана от Олимпиады

Биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан не допущены к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане из-за обвинений в нарушении допинговых правил. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Источник, близкий к эксперту Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену, рассказал изданию, что с допинг-пробами спортсменов, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции.

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23 января МОК отказался допускать до Олимпиады Шипулина, Ана, лыжника Сергея Устюгова, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. По словам членов Международного олимпийского комитета (МОК), причиной стало присутствие спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков. При этом Шипулин не упоминался в материалах Макларена.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ-2018. Выступить на Играх смогут только те атлеты, которые не имеют нарушений в антидопинговых правилах и не упомянуты в списке Макларена. Они должны доказать непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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