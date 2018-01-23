Названа причина недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) отказывается включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпийские игры-2018, так как они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Советский спорт».

«Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — говорится в сообщении.

МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. Олимпийский комитет России попросил организацию дать объяснения.

Отмечалось, что в случае с Аном повлияло присутствие спортсмена в списке, составленном главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

В Олимпийских играх в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые будут соответствовать критериям МОК. Они должны доказать свою непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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