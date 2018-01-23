Спорт
 
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Россияне обхитрили инфляцию
Европейцы испугались угнанной фуры с химикатами для бомб
Министр Оренбуржья снял ролик про распил бюджета и был уволен
Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов
Появились снимки внутренностей секретной российской боемашины

Названа причина недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Ан
Виктор Ан

Международный олимпийский комитет (МОК) отказывается включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпийские игры-2018, так как они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Советский спорт».

«Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — говорится в сообщении.

МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. Олимпийский комитет России попросил организацию дать объяснения.

Отмечалось, что в случае с Аном повлияло присутствие спортсмена в списке, составленном главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

В Олимпийских играх в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые будут соответствовать критериям МОК. Они должны доказать свою непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Источник: Основная причина недопуска россиян в Пхенчхан – электронная база Московской антидопинговой лаборатории
Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду
Хоккейная сборная России останется без ведущих игроков на Олимпиаде
Лидеров конькобежной сборной России оставили без Олимпиады
Другие материалы рубрики
Спорт00:07Сегодня
Мария Шарапова

«Шарапова заслужила второй шанс»

Легенда тенниса Борис Беккер — о российских игроках и разрыве с Джоковичем
14:37Сегодня

МОК развалил две пары российских фигуристов

15:09Сегодня

В Госдуме заговорили о бойкоте Олимпиады

13:11Сегодня

Хоккейная сборная России останется без ведущих игроков на Олимпиаде

Спорт00:0212 января

Содержант

Он получал миллионы долларов за каждый гол, но вечно страдал
08:1718 января

Дзюбе отказали в «спартаковском» прощении

11:34Сегодня

Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду

15:4918 января

Информатор WADA Степанова обратилась за помощью в МОК

Спорт00:0414 января

«Шарапова — второй эшелон»

Теннис вернулся и обещает самый интригующий чемпионат в истории
12:12Сегодня

Лидеров конькобежной сборной России оставили без Олимпиады

08:17Сегодня

Украина призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России

12:2318 января

Неймар и Кавани снова не поделили мяч

Россия
«Только так можно человека вырвать у смерти»
Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
Министр Оренбуржья снял ролик про распил бюджета и был уволен
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
Аптекарей обяжут предлагать дешевые аналоги дорогих лекарств
В Кремле ответили на претензии Киева по возврату вооружения
Песков прокомментировал отстранение Шипулина и Ана от Олимпиады
Все материалы
Мир
Бойцы отряда YPG Покатились помидоры
В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России
Воевавший против сирийцев соратник Хаттаба поехал воевать за Турцию
Малайзийцы вновь поищут пропавший четыре года назад «Боинг»
Польский кабан ворвался в церковь и сломал Христа
Российские военные вернули 10 тысяч беженцев в Сирию
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Все материалы
Бывший СССР
Назад в горы: из Донбасса ушла крупнейшая украинская бригада
«Закарпатский легион» воевал под Донецком и Луганском
Грузия получила от США первые противотанковые комплексы Javelin
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
День соборности Украины отпраздновали с картой страны без Крыма
Названа годовая зарплата Порошенко
Белоруссия усилит охрану от прибалтов и украинцев
Избитый в Киеве британец пообещал вставить зубы и вернуться на Украину
Все материалы
Экономика
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела МеркельБабий бунт
Главное бизнес-событие мира захватили женщины. Они ждут Дональда Трампа
Внутренний долг России вырос на триллион рублей
ЦБ выпустил монету к юбилею Высоцкого
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
Залетная чайка
Казахи два года рисовали новые деньги. Теперь их засудят за кражу птиц
Российские пенсии потратят на саудовскую нефть
Британцев уличили в просмотре порно и скачек на работе
Все материалы
Силовые структуры
«Все знали, что меня вырежут вместе с семьей»
Он зачищал Кавказ от боевиков. Теперь они охотятся на него, а полиции все равно
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшую жену вице-премьера Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Напавшего на бурятскую школу подростка отправили в СИЗО
Главного следователя Москвы обвинили в помощи Шакро Молодому
ФСБ потребовала отказаться от производства взрывчатки на время ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Придется подождать
От России после конца света до войны со зловещей сектой: главные игры 2018 года
Секретный российский бункер перенесли в Minecraft
Со SpaceX сняли обвинение в потере секретного спутника
Робота-продавца уволили за тупость и плохие шутки
Объяснен вред сожительства с женщиной
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Шарапова заслужила второй шанс»
Легенда тенниса Борис Беккер — о российских игроках и разрыве с Джоковичем
МОК развалил две пары российских фигуристов
В Госдуме заговорили о бойкоте Олимпиады
Хоккейная сборная России останется без ведущих игроков на Олимпиаде
Названа причина недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду
Лидеров конькобежной сборной России оставили без Олимпиады
Все материалы
Культура
Эпоха сильных женщин
Жанна Моро: секс-символ старой Франции и муза интеллектуалов
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Бабы с яйцами
Голая натура, кровь и гадюки: мир глазами феминисток
Объявлены номинанты на «Оскар»
Умер Тинки-Винки из «Телепузиков»
В Минкульте сочли «Смерть Сталина» экстремистской
Умерла женщина с пропагандистского плаката We Can Do It!
Все материалы
Интернет и СМИ
«Орет, психует, может головой об пол биться»
Пока дети устраивают массовые бойни, взрослые винят интернет, аниме и GTA
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
Американский блогер вступился за поглумившегося над мертвецом брата-богача
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Теория о влиянии видеоигр на жестокость людей потерпела крах
«Что? Где? Когда?» заменит знатоков детьми
Все материалы
Ценности
Некультурный код
Почему прическа русских гопников завоевывает мир
Тощим моделям велели потолстеть
Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
Российские олимпийцы показались в новой форме
Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тысяч рублей
В пообещавший отсутствие очередей магазин выстроилась очередь
Часы предложили заводить алым цветком
Все материалы
Путешествия
Разбор полетов: над Москвой едва не столкнулись два самолета
Что такое опасное сближение и почему оно часто заканчивается катастрофой
Опубликовано видео схода лавины после извержения вулкана в Японии
Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс
Туристка случайно сняла последние минуты жизни утопленника
Раскрыт список отелей-обманщиков
Российские отели попали в черный список
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Все материалы
Из жизни
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
Во рту китайца взорвалась поддельная батарея от iPhone
Двуногий теленок научился ходить по-человечески
Пьяная австралийка попала в аварию в прямом эфире
Подросток с опухолью носа размером с голову умер после операции
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
Nissan 350Z из «Тройного форсажа» опять выставили на продажу
Раскрыт интерьер лимузина проекта «Кортеж»
В России отремонтируют почти семь тысяч «Мерседесов»
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы