Хоккейная сборная России останется без ведущих игроков на Олимпиаде

Несколько ведущих хоккеистов сборной России отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к Олимпийскому комитету России (ОКР).

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане. На данный момент Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — заявил источник.

Ранее 23 января сообщалось, что Международный олимпийский комитет отказался включать в этот список биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, а также большинство российских конькобежцев. При этом МОК не объяснил причин такого решения. ОКР направит в МОК письмо, в котором попросит мотивировать этот шаг.

Также в список не попал шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Кореец, имеющий российский паспорт, был упомянут в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

В Олимпиаде в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговой системе. Они выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».

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