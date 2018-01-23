Лидеров конькобежной сборной России оставили без Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил заявки конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других россиян на участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.

«По мужской команде у нас 90 процентов списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров, по предварительной информации, приглашения не получит. У женской команды отклонено 80 процентов заявки», — заявил Кравцов. По его словам, федерация отправит в МОК список россиян по дистанциям. Окончательный ответ комитета ожидается 28 января.

Юсков и Кулижников — многократные чемпионы мира. На Играх в Сочи Юсков не сумел завоевать медалей, однако показал лучший результат среди всех россиян.

Ранее 23 января вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК не включил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года. Представители ОКР отправят письмо, в котором попросят объяснить причины такого решения.

Днем ранее МОК также отказался допускать российского шорт-трекиста Виктора Ана. Шестикратный олимпийский чемпион попал в список главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

В Олимпиаде в Пхенчхане смогут принять участие только те российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговой системе. Они выступят под олимпийским флагом и в специальной статусе «Олимпийские атлеты России». Соответствующее решние было принято исполкомом МОК 5 декабря.

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