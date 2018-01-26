Олимпиада осталась без «Русского дома»

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать «Русский дом» во время зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом РИА Новости сообщил президент комитета Александр Жуков.

«Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», — заявил он.

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Президент ОКР не стал отрицать, что «Русский дом» может быть создан в Пхенчхане силами другой организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил ситуацию с флагом для российских болельщиков на Олимпиаде-2018. Отдельным зрителям или группе фанатов не запрещено брать с собой на Олимпиаду флаг страны, признанной комитетом, даже если ее участие в Играх приостановлено.

В начале декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских спортсменов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан. Они никогда не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

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