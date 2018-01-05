Утверждена форма российских хоккеистов на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы российской хоккейной команды на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Одобрение получили два комплекта формы: один — преимущественно в белом цвете, второй — в красном. Вместо российской символики на форму помещена надпись «olympic athlete of russia» — олимпийский спортсмен из России.

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На первоначальном варианте комплекта предлагалось изобразить силуэт игрока, но в окончательном от него отказались.

17 декабря МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Вместо этого на экипировке должны быть олимпийские кольца.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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