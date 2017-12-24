Российским хоккеистам предрекли победу на Олимпиаде-2018

Вратарь санкт-петербургского СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен назвал российских хоккеистов главными претендентами на победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Конечно, сборная России по хоккею будет главным фаворитом на предстоящей Олимпиаде. Думаю, наша команда бросит вызов сборной России. Надеюсь, что эти две команды встретятся в финале Олимпийских игр», — сказал голкипер.

Исполком МОК 5 декабря отстранил национальную команду России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить под олимпийским флагом.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать игроков на Олимпиаду в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Это случилось из-за того, что, Международный олимпийский комитет отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в ОИ.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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