МОК назвал условия демонстрации российского флага на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил ситуацию с флагом для российских болельщиков на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает в четверг, 25 января, ТАСС.

По информации агентства, отдельным болельщикам или группе фанатов не запрещается брать с собой на Олимпиаду флаг страны, признанной МОК, даже если ее участие в Играх приостановлено.

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«Однако, если пронос флага будет происходить в формате организованной политической демонстрации, комитет учтет это в своей системе мониторинга, созданной для осуществления решения исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее, 24 января, РИА Новости опубликовало информацию о том, что МОК запретил демонстрировать российский триколор на трибунах во время Игр-2018. При этом еще в ноябре 2017 года организация опубликовала памятку, согласно которой зрители не могут пронести флаги стран, не участвующих в Олимпиаде.

В декабре 2017 года сообщалось, что российскую символику разрешат использовать в Доме болельщиков, который будет организован во время зимних ОИ.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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