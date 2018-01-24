Российский флаг оказался под запретом на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет запретил появление российского триколора на трибунах во время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет соревнований.

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Поясняется, что запрещены флаги не участвующих в Олимпийских играх стран.

В сентябре 2016 года Белорусские спортсмены пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами. Из-за этого у несшего триколор Андрея Фомочкина отозвали аккредитацию.

23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. По информации «Советского спорта», причиной стало присутствие спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

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