МОК затруднился объяснить недопуск пяти российских хоккеистов

Федерация хоккея России выясняет, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры-2018 в Пхенчхан пять российских игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В пресс-релизе со ссылкой на комитет отмечается, что не получившие приглашения хоккеисты — Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников — не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. «Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов», — добавили в федерации.

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По состоянию на 23 января в расширенный список российских хоккеистов, которые могут отправиться в Пхенчхан, входят 42 игрока, в том числе Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин. Окончательный состав из 25 игроков будет объявлен 25 января.

Приглашения на Олимпиаду-2018 не получили ряд других российских спортсменов, в частности биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также большинство конькобежцев. По данным «Советского спорта», эти атлеты фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков. Французская газета Le Monde со ссылкой на источник сообщала, что у экспертов есть подозрения о возможных манипуляциях с допинг-пробами Шипулина и Ана на Играх-2014 в Сочи.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

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