Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов

Защитники сборной России по хоккею Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что остальные хоккеисты попали в список приглашенных на соревнования.

Плотников в апреле 2017 года сдал положительную допинг-пробу и был предупрежден Международной федерацией хоккея на льду (IIHF). Белов в 2012-м отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Науменков и Ничушкин в нарушении антидопинговых правил не обвинялись.

Ранее 23 января сообщалось, что несколько ведущих хоккеистов сборной России не допущены до участия в Олимпиаде. Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список.

Помимо хоккеистов, приглашение не получили биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и ряд российских конькобежцев. «Советский спорт» назвал причиной недопуска присутствие этих спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года.

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