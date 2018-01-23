Узнавший об отстранении от Олимпиады Ан встал и вышел из комнаты

Сборная России по шорт-треку провела собрание команды, на котором спортсменам рассказали, кого Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом во вторник, 23 января, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, Виктор Ан, услышав, что он оказался в списке дисквалифицированных, сразу же встал и ушел из комнаты, где проводилось собрание.

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МОК заявил, что полный состав тех, кто не сможет участвовать в Играх-2018, должен появиться в конце недели. Пока в списке шорт-трека у мужчин осталось трое спортсменов: Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов. У девушек дисквалифицированы Евгения Захарова и Татьяна Бородулина.

22 января МОК отстранил Ана от участия в Олимпиаде 2018 года. Причиной послужило упоминание спортсмена в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

До 2011 года Ан выступал за сборную Южной Кореи. В ее составе спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года. В 2011-м шорт-трекист принял российское гражданство и завоевал три золота на Играх в Сочи.

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