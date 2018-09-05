Объяснен отказ Виктора Ана от жизни в России

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, завершивший профессиональную карьеру, вернется из России в Южную Корею по семейным обстоятельствам. Об этом рассказал президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, его слова приводит «Интерфакс».

«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее. Не исключаем, что можем когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется», — заявил Кравцов.

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Ранее 5 сентября функционер объявил о том, что Ан завершил карьеру. По его словам, с принявшим российское гражданство корейцем велись долгие переговоры, однако он отказался оставаться в России и работать тренером.

Шорт-трекист завершил минувший сезон выступлением на национальном чемпионате. 32-летний Ан пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, не получив приглашение на соревнования от Международного олимпийского комитета. Ему не удалось добиться ответа, почему МОК принял данное решение в его отношении.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Спортсмен выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды поднимался на высшую ступень пьедестала на Играх в Сочи, представляя Россию. Кроме того, шорт-трекист является 18-кратным чемпионом мира.

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