Апартаменты отказались приравнивать к жилью

Механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы, не поддержало Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия».

Как отметило ведомство, недопустимо изменять статус недвижимости по особым правилам для каждого региона страны, без учета действующего федерального законодательства. Парламентарии предлагали наделить субъекты правом самостоятельно решать судьбу тех или иных апартаментных комплексов.

Законодательство и так определяет порядок действий, необходимых для перевода нежилых помещений в жилье, рассказали изданию в Минэкономразвития. Там же напомнили, что в России установлены санитарно-эпидемиологические нормы, требования к безопасности жилых комплексов, их обеспеченности социальной и иной инфраструктурой.

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По оценке депутата Александра Сидякина, которую приводят «Известия», сегодня в апартаментах живут около 150 тысяч российских семей. Значительная доля таких помещений не отвечает необходимым требованиям для изменения статуса. В связи с этим парламентарий предложил установить в каждом субъекте специальные временные правила перевода уже построенного «нежилья в жилье».

Все замечания по законопроекту Минэкономразвития направило в Минстрой.

Апартаменты как отдельный продукт рынка недвижимости появились в России в начале нового 2000-х. Традиционно они стоят меньше, чем жилые помещения с аналогичными характеристиками.

По данным компании «Метриум», летом 2018-го самые дешевые апартаменты в Москве продавались за два миллиона рублей — столько просили за 26-метровый объект в одном из комплексов, строящихся на северо-востоке города. В среднем квадратный метр в столичных апартаментных комплексах эконом- и комфорт-класса стоит 161 тысячу рублей.

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