Раскрыта стоимость самых дорогих офисов Москвы

Самыми дорогими по ставкам аренды офисными комплексами столицы в сентябре 2018-го стали бизнес-центр «Демидов» и торгово-деловой центр «Лотте Плаза». Об этом свидетельствуют материалы исследования международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Площади в деловых центрах-лидерах предлагаются в аренду по 950 долларов за квадратный метр в год. На третьем месте с показателем в 850 долларов — офисно-торговый комплекс «Берлинский дом».

Уровень незанятых арендаторами площадей в бизнес-центрах первой тройки варьируется от 20 процентов в «Демидове» до восьми — в «Лотте Плаза» и «Берлинском доме».

«Обычно, когда появляются свободные площади в том или ином премиальном здании, это не является признаком каких-то существенных проблем, скорее, это частная история переезда одного-двух арендаторов», — отмечает директор отдела корпоративных клиентов департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Мария Зимина, добавляя, что деловые центры премиального уровня, как правило, не становятся значительно дешевле с течением времени и их стоимость изменяется пропорционально общим тенденциям рынка.

В мае 2018-го аналитики Knight Frank представили рейтинг 75 деловых центров мира с самыми дорогими офисами. Москва заняла в нем десятое место. По данным компании, средняя ставка аренды столичной премиальной офисной недвижимости составляла на тот момент 782 доллара за квадратный метр в год.

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