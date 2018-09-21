Определены лучшие для квартиросъемщиков города России

У среднестатистической российской семьи из двух работающих человек на аренду квартиры уходит от 14 до 34 процентов ежемесячного дохода, в зависимости от города. Наиболее доступно съемное жилье в Кургане, Ельце и Стерлитамаке, свидетельствуют материалы портала Domofond, предоставленные редакции «Ленты.ру» в пятницу, 21 сентября.

Эксперты портала проанализировали, как соотносятся стоимость аренды однокомнатных квартир и средний доход населения в 150 городах России. Лидером по доступности съемных квартир стал Курган, где семья тратит на аренду 13,8 процента своего дохода. На втором месте — Елец (13,9 процента), на третьем — Стерлитамак с 14 процентами. В десятку городов, где наем жилья «съедает» минимум доходов, также вошли: Новочебоксарск, Владивосток, Октябрьский, Бийск, Новгород, Рыбинск и Камышин.

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Худшими для арендаторов признаны Москва, Симферополь и Севастополь — жителям этих городов на оплату съемной квартиры приходится отдавать в среднем 30-34 процента доходов. Кроме того, в антилидеры попали подмосковные Одинцово, Красногорск и Химки, а также Сочи, Новый Уренгой, Нефтеюганск и Хабаровск.

Санкт-Петербург оказался вне десятки самых дорогих для арендаторов городов. Как отмечают аналитики, заработки петербургских жителей растут быстрее, чем стоимость аренды: год назад они тратили на съемное жилье 27 процентов доходов, в настоящее время — 24 процента.

В конце августа стало известно, что в Москве назрел дефицит съемных «однушек»: более 30 процентов арендаторов ищут для себя именно такой формат жилья, при этом доля однокомнатных объектов в общем объеме предложения не превышает 12 процентов.

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