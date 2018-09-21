Трехкомнатные квартиры стали доступнее для россиян

Число российских городов с населением свыше 300 тысяч человек, где местные жители могут позволить себе аренду трехкомнатного жилья, удвоилось за год к сентябрю 2017-го. Об этом говорится в материалах портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Дома»).

Снять «трешку», располагая средней по данным Федеральной службы государственной статистики зарплатой, могут жители 50 (годом ранее — 27) из 69 попавших в исследование городов .

«В самом выгодном положении находятся богатые природными ресурсами Сургут, Тюмень, Якутск и заполярный Мурманск: при сравнительно небольших арендных ставках на квартиры средние зарплаты здесь одни из самых высоких в стране», — отмечается в материалах портала.

Аналитики «Мира Квартир» подсчитали, что годом ранее средние зарплаты москвичей и петербуржцев позволяли им рассчитывать на аренду лишь двухкомнатного жилья. В сентябре 2018-го после вычета из средней зарплаты прожиточного минимума у жителей двух столиц остается достаточно средств для аренды «трешки».

Аналогичная ситуация наблюдается в Перми, Воронеже, Кирове, Ярославле и еще 18 городах.

Ранее эксперты портала проанализировали рынки труда в 15 российских городах-миллионниках и выявили профессию, позволяющую быстрее всего заработать на собственное жилье, откладывая всю зарплату. Проще всего обзавестись собственностью оказалось водителям. Так, в Челябинске водителю потребуется копить на квартиру четыре года, в Красноярске, Перми, Волгограде, Воронеже и Омске — пять-шесть лет. В Петербурге и Москве представители этой профессии должны будут копить на жилье 12 и 11 лет соответственно.

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