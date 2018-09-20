Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами

Самые низкие цены на квартиры в новостройках в сентябре 2018 года отмечаются в Юго-Восточном округе столицы. Об этом свидетельствуют материалы агентства недвижимости «Бон Тон», поступившие в четверг, 20 сентября, в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квартир на первичном рынке «старой» Москвы в начале осени 2018-го составила 213 тысяч рублей за квадратный метр. Нижний порог находится на уровне 115,2 тысячи рублей, верхний — 398,7 тысячи рублей. Средневзвешенная цена метра в ЮВАО при этом составляет 149,9 тысячи рублей.

Второе и третье места занимают ВАО и СВАО, где средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляет 184,1 и 192,8 тысячи рублей соответственно.

ЮВАО и ВАО стали самыми доступными округами и по средней стоимости квартиры в новостройках: 9 и 12 миллионов рублей соответственно. Третье место по этому показателю досталось САО, где средняя цена лота составляет 13,2 миллиона рублей.

Ранее в сентябре подобную статистику по районам столицы обнародовали аналитики ИРН.ру. По их данным, самая низкая цена метра жилья отмечается в районах ЗелАО: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. Средняя стоимость «квадрата» здесь находится на уровне 102,4 тысячи рублей. На втором месте — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное (112,5 тысячи рублей за метр), на третьем — Внуково, Ново-Переделкино, Вешняки и Выхино-Жулебино (118,3 тысячи рублей за метр).

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