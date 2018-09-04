Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

В августе 2018-го цены на жилье выросли в 55 из 86 районов Москвы, в 31, напротив, стоимость недвижимости снизилась. Об этом говорится в материалах аналитического центра ИРН.ру (есть в распоряжении »Дома»).

На максимальном по городу уровне, как подсчитали в ИРН.ру, средняя цена квадратного метра жилья оказалась в районе Китай-город. Показатель здесь достиг 372 тысяч рублей за метр. В пятерку самых дорогих районов вошли также Остоженка, Тверской, Арбат и Якиманка. Средняя стоимость «квадрата» в этих локациях в августе 2018-го находилась в пределах от 327 до 370 тысяч рублей.

Материалы по теме Старые площади В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?

Ценовые минимумы зафиксированы в районах Зеленоградского административного округа: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. Средняя стоимость квадратного метра здесь находится на уровне 102,4 тысячи рублей. На втором месте — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное с показателем в 112,5 тысячи рублей за метр. На третьем — Внуково, Ново-Переделкино, Вешняки и Выхино-Жулебино. Метр жилья здесь стоит, в среднем, 118,3 тысячи рублей.

Четвертую строчку в рейтинге самых дешевых районов столицы занимают Лосиноостровский и Ярославский районы. Средняя стоимость «квадрата» здесь находится на уровне 123,3 тысячи рублей. На пятом месте — районы Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино. Здесь показатель составил 124,4 тысячи рублей.

В целом, как отмечают аналитики компании, цены в августе выросли в 55, а снизились — в 31 районе столицы.

Ранее эксперты компании Est-a-Tet ранжировали округа Москвы по стоимости недвижимости на первичном рынке. Самое дешевое жилье в новостройках, по их данным, продается в ЮВАО. Средний бюджет предложения там находится на уровне 8,3 миллиона рублей. На втором месте оказался ВАО, на третьем — СВАО, с показателями в 11,9 и 12,7 миллиона рублей соответственно.