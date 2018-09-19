Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин порекомендовал россиянам не откладывать покупку жилья в ожидании снижения ставок по ипотеке, сообщает агентство «Москва».
Свое мнение по данному вопросу чиновник озвучил в ходе международного инвестиционного форума по недвижимости Proestate-2018, проходящего в Москве 19-21 сентября.
«Нам бы хотелось, чтобы ставка (по ипотеке — прим. «Ленты.ру») к концу года осталась девять процентов с чем-то, — цитирует Стасишина агентство. — И если в следующем году у нас больше не будет корректировки ключевой (ставки — прим. «Ленты.ру») в любом направлении, есть реальный шанс выйти на ставку по ипотеке в восемь процентов к 2024 году».
При этом, подчеркнул чиновник, ждать уменьшения ипотечной ставки точно не нужно. «Если вы решили купить квартиру, надо идти и покупать ее сейчас. Если что, потом рефинансируете», — сказал Стасишин.
В конце минувшего лета — начале осени некоторые российские банки начали пересматривать ставки по жилищным кредитам в сторону увеличения из-за риска роста ключевой ставки Центробанка. Риск в итоге был реализован — 14 сентября банковский регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5 процента годовых.
Никита Стасишин не в первый раз делает прогнозы относительно будущего рынка жилья. В январе 2017-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила ему предостережение: чиновник заявил, что цены на недвижимость будут расти, что в ФАС сочли действием, способным привести к нарушению антимонопольного законодательства.