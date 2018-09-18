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Россияне пристрастились к опасной ипотеке

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Российские заемщики все чаще берут потребительские займы на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Такая тенденция рискованна как для самих ипотечников, так и для банков. Об этом пишут «Известия».

Доля заемщиков, взявших потребительский кредит за три месяца или менее до оформления ипотеки, в период с января по июнь 2018-го достигла 2,9 процента от всего объема жилищных кредитов. Это сопоставимо с показателем за весь 2017 год (3,3 процента) и превышает показатели 2016-го (2,9 процента) и 2015-го (1,9 процента).

В целом за первые шесть месяцев 2018-го в России было выдано 1,29 миллиона жилищных кредитов, общий ипотечный долг россиян к июлю составил 5,9 триллиона рублей.

Использование кредитных средств на стартовый взнос по ипотеке серьезно увеличивает долговую нагрузку на заемщика, что опасно как для него самого, так и для банков, отмечает издание.

Ранее, в июле, о своей обеспокоенности ростом опасных ипотечных кредитов заявлял заместитель председателя Центробанка России Василий Поздышев. По словам зампреда ЦБ, общий рост ипотечной активности россиян и усилившаяся тенденция к использованию заемных средств для стартового взноса создает «потенциал для накопления существенных рисков».

«Для нас важно (...) сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан, например, с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является потребительским кредитом», — отмечал Поздышев.

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