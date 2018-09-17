В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке

До пяти-шести процентов годовых могут уменьшиться ставки по кредитам на приобретение жилья в России, если будет принят законопроект о накопительном ипотечном кредитовании. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Парламентская газета».

Комитет в настоящее время готовит документ к первому чтению на осенней сессии Госдумы. Аксаков полагает, накопительная ипотека станет новым финансовым инструментом, стимулирующим россиян делать жилищные сбережения.

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По задумке парламентариев, россияне будут аккумулировать «квартирные» деньги на депозитных счетах с определенной доходностью. Таким клиентам впоследствии банк предложит упрощенный порядок выдачи жилищных займов и сниженные ставки по ним.

Ранее, 11 сентября, глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил, что ведомство обеспокоено повышением ставок по ипотеке, проведенным рядом российских банков. Как отметил чиновник, на перспективы развития жилищного кредитования повлияли последние изменения в макроэкономике, в том числе падение курса рубля.

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