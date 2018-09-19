Названа лучшая профессия для покупки жилья

Исследование средних зарплат в 15 российских городах-миллионниках показало, что быстрее всего накопить на квартиру могут водители. Об этом говорится в материалах портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Откладывая полностью всю зарплату, водитель из Челябинска сможет купить квартиру через четыре года, из Красноярска, Перми, Волгограда, Воронежа, Омска — через пять-шесть лет. В Петербурге и Москве горожане этой профессии должны будут копить на жилье 12 и 11 лет соответственно.

В числе профессий, позволяющих относительно недолго откладывать на покупку жилья, оказались также врачи и инженеры. В частности, в Челябинске врачу придется копить на квартиру пять лет, в большинстве других городов-миллионников — семь-девять лет. Инженерам, как подсчитали аналитики портала, потребуется от шести лет в Челябинске до девяти в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Однако в Казани и Уфе представителям этой профессии понадобится копить на квартиру 10 и 11 лет соответственно, а в Москве — 15 лет.

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Продавцам для жилищных накоплений потребуется от 10 до 17 лет в региональных миллионниках, 25 лет в Петербурге и 26 — в Москве.

«Самое тяжелое положение у учителей, — отмечается в материалах «Мира Квартир». — На средний заработок в 60 т тысяч рублей в месяц педагоги могут рассчитывать только в Москве. И это, кстати, не спасет их от 15 лет работы исключительно

на квартиру. В остальных городах все совсем печально: Екатеринбург и Волгоград — 18 лет, Самара — 19, Санкт-Петербург, Уфа и Нижний Новгород — 21 год, Ростов-на-Дону — 23 года».

Ранее эксперты «Avito Недвижимость» провели исследование рынков жилья в городах России, наиболее популярных у квартиросъемщиков, и выяснили, где можно быстрее всего заработать на краткосрочной аренде. Лидером оказался Санкт-Петербург, второе и третье места заняли Москва и Сочи.

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