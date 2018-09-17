Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ

Самые низкие по России расходы на оплату коммунальных услуг несут жители республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Тывы. Расходы средней семьи на ЖКХ в этих регионах составляют менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.

Дороже всего обходится оплата ЖКХ жителям Камчатки. «Средняя семья здесь тратит на услуги ЖКХ более десяти тысяч рублей в месяц. Более семи тысяч рублей в месяц средняя семья расходует на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе», — отмечает информагентство.

Средний по стране уровень коммунальных расходов находится на уровне 4,2 тысячи рублей на домохозяйство.

Доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах оказалась минимальной (5,6 процента) у жителей Дагестана. Менее 7 процентов расходов приходится на оплату ЖКХ у жителей Севастополя, Ингушетии и Хакасии.

В Ямало-Ненецком АО и Магаданской области коммунальные траты средней семьи превышают 15 процентов от совокупных потребительских расходов. Это максимальный по стране показатель.

В конце лета 2018-го СМИ сообщили о том, что министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработано предложение в обязательном порядке оснащать все дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года, счетчиками расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных. Предполагается, что таким образом процесс начисления платы станет прозрачнее, а расходы россиян на коммуналку снизятся.

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