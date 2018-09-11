Горячую воду в России будут отключать на три дня

Максимальный срок летних отключений горячей воды в России может быть сокращен до трех дней. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

По словам чиновника, соответствующие изменения пропишут в законодательстве. «Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней, — отметил Чибис. — Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды».

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Ежегодные отключения горячей воды на срок до 14 дней практикуются в городах со времен СССР, они обусловлены необходимостью профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения. Традиционно в период прерывания подачи воды возрастает спрос на водонагреватели, бойлеры, ведра и тазики. Последние, согласно опубликованным в середине июля 2018-го данным, являются наиболее популярными среди жителей городов, страдающих от невозможности помыться обычным способом.

В апреле текущего года заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков заявил, что период профилактических отключений в жилых домах города в будущем может быть сокращен. Он не уточнил параметры сокращения, но подчеркнул, что совсем не отключать горячую воду нельзя.

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