Власти Киева обвинили «Нафтогаз» в терроризме и потребовали вернуть горячую воду

Киевская городская рада пообещала пойти на жесткие меры в отношении компании «Нафтогаз Украины», если та не возобновит снабжение столицы горячей водой. Об этом говорится в заявлении на официальном портале Киева.

«Если до 1 августа между НАК "Нафтогаз Украины" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" не будет заключено соглашение на поставку газа, часть домов столицы может остаться без электроэнергии. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Пока без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты», — сказал заместитель мэра украинской столицы Владимир Прокопов.

«"Нафтогаз" занял позицию террориста. Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели компания не возобновит горячее водоснабжение — штаб-квартира компании также находится в Киеве, если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации», — добавил он.

7 мая стало известно, что Украина начала закупать газ по рекордно высокой цене — 309,9 доллара за одну тысячу кубических метров. При этом в марте 2018 года средняя стоимость импортируемого на Украину газа составляла 275 долларов. Таким образом, за месяц она выросла почти на 13 процентов.

В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко сказал, что стране необходимо запустить собственное производство сжиженного газа. По его словам, это поможет компенсировать нехватку поставок топлива из России.

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