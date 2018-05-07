Украина начала закупать газ по рекордно высокой цене

Средняя цена импортируемого на Украину природного газа в апреле 2018 года выросла до 310 долларов за тысячу кубических метров, впервые с мая 2015 года превысив отметку в 300 долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, — она составила 8099,8 гривны, или 309,9 доллара за одну тысячу кубических метров», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в марте 2018 года средняя стоимость импортируемого на Украину газа составляла 275 долларов. Таким образом, за месяц она выросла почти на 13 процентов.

Ранее сообщалось, что в апреле исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи он призвал Киев поднять цены на газ, а также создать в стране антикоррупционный суд.

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