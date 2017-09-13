Долги потребителей газа на Украине превысили миллиард долларов

Перед началом отопительного сезона на Украине, с 5 по 12 сентября, общая просроченная задолженность потребителей природного газа выросла на процент и достигла 29,2 миллиарда гривен или 1,12 миллиарда долларов. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила компания «Нафтогаз».

Долг относится к учреждениям тепловой коммунальной энергетики, ТЭЦ и промышленным предприятиям. Сильнее всего выросла задолженность столичной энергокомпании «Киевэнерго» (на 4,4 процента).

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Кроме того, «Нафтогаз» сообщил о намерении списать задолженность примерно на 15 миллионов долларов, а также реструктурировать долги потребителей на 26 миллионов долларов.

6 сентября в правительстве Украины заявили, что подготовят к отопительному сезону 17 миллиардов кубометров газа. На тот момент в подземных хранилищах находилось 14 миллиардов кубов.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко сказал, что стране необходимо запустить собственное производство сжиженного газа. По его словам, это поможет компенсировать нехватку поставок топлива из России.