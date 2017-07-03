Украина удвоила импорт газа из ЕС

Украина увеличила импорт газа по реверсу из ЕС в январе-июне 2017 года в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до семи миллиардов кубометров, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные «Укртрансгаза». Собственная добыча увеличилась на три процента до 10,3 миллиарда кубометров.

Потребление газа на Украине составило в первом полугодии 17,7 миллиарда кубометров, что на 1,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Закачка в подземные хранилища (ПХГ) достигла 3,7 миллиарда кубометров. Всего на 1 июля в ПХГ находится 11,6 миллиарда кубометров.

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Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.

Основными поставщиками газа из Евросоюза на Украину являются Словакия, Венгрия и Польша. Поставки осуществляются по реверсным схемам, то есть по сути это то же самое топливо, что продается в восточноевропейские страны «Газпромом».