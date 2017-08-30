Порошенко собрался обеспечить Украину собственным газом

Украине необходимо запустить собственное производство сжиженного газа. Об этом в среду, 30 августа, заявил президент страны Петр Порошенко сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, это поможет компенсировать нехватку поставок топлива из России. В правительстве уже обсудили этот вопрос, соответствующие поручения даны министерствам и компаниям, отметил Порошенко.

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В последнее время на Украине резко подорожал автомобильный газ. По состоянию на 28 августа цена литра автогаза поднялась до 17 гривен (39 рублей по текущему курсу), отмечает УНИАН.

По данным «Укртрансгаза», Киев увеличил импорт газа по реверсу из Евросоюза в январе-июне 2017 года в 2,3 раза, до семи миллиардов кубометров.

Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.