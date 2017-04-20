Мариуполь останется без горячей воды до осени из-за долгов

В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона, который стартует 15 октября. Об этом сообщает издание 0629, цитируя заявления властей на сессии горсовета.

Градоначальник Вадим Бойченко заявил, что отключение воды — единственный вариант, поскольку Мариуполь исчерпал лимит газа, а задолженность местной теплосети составляет 850 миллионов гривен (примерно 1 миллиард 794 миллиона рублей). Он добавил, что из-за отсутствия доступного газа «придется его воровать».

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Власти подсчитали, что для того, чтобы временно решить вопрос, населению придется платить по 74 гривны за кубометр воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам. Сейчас администрация решает вопрос по установке бойлеров в социальных объектах — детсадах, школах и больницах.

Несколько месяцев назад на Украине был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР. Тогда же президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что предприятия, согласившиеся работать на условиях, предложенных ополченцами Донбасса, подвергнутся санкциям.

13 апреля НАК «Нафтогаз Украины» закупил у европейских поставщиков газ с поставкой в мае на 25-30 долларов за тысячу кубометров дешевле, чем по контракту с «Газпромом». Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики