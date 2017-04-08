В ДНР сообщили о прибытии в Мариуполь «исламского батальона» ВСУ

«Исламский батальон» Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместился в подконтрольном киевским властям Мариуполе. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты. Батальон дислоцируется на улице Бахчиванджи. Куратор батальона — командир роты национальной гвардии Украины майор Карпенко», — заявил Басурин.

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Он добавил, что в задачи подразделения входят охрана складов с ракетно-артиллерийским вооружением и взятие под контроль Мариупольского порта, который, по словам Басурина, стал базой для осуществления незаконной торговли вооружением и боеприпасами, в том числе химическими, со странами Ближнего Востока.

21 марта Басурин сообщил, что в Донбасс прибыло подразделение женщин-снайперов «Ведьмы», которое входит в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». По его словам, разместились снайперы в городе Артемовск.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.