В ДНР рассказали о воюющих после выстрелов в голову украинских зомби

Украинские силовики в зоне вооруженного конфликта в Донбассе воюют под воздействием сильнейших психотропных препаратов. Об этом сказал замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник, 14 февраля.

«Истории про киборгов (так на Украине называют участвовавших в боях за аэропорт Донецка военных — прим. «Ленты.ру») — это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью "живая вода". Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха», — сообщил Басурин.

Он добавил, что украинские военнослужащие под воздействием таких препаратов не падали от выстрелов. «Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. И вот эти случаи и сейчас отмечали, на Промке [в промзоне Авдеевки], на юге. В полный рост идут в атаку. Его убиваешь — он идет. В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник — в сердце тяжело. Может и без головы пытаться подняться и идти», — сказал представитель ДНР.

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По словам Басурина, вещества действуют ровно 10 дней, поэтому украинская сторона всегда требовала, чтобы ротация проходила три раза в месяц.

В конце января в районе Донецка произошла очередная эскалация конфликта. Обострение началось после попытки украинской армии перейти в наступление. В результате бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. Аэропорт Донецка рассматривался как стратегически важный транспортный узел, бои за него велись практически с начала военных действий в регионе. Он перешел под контроль ополченцев в конце января 2015 года.