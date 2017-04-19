В кабмин Украины подали документы о запрете импорта российского угля

Документы о запрете импорта российского угля поданы в правительство Украины. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, передает ТАСС в среду, 19 апреля.

«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — заявил он.

23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. По его словам, «решение будет принято».

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Ранее в том же месяце стало известно, что почти 70 процентов закупленного Украиной угля оказалось российским.

Его поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на подконтрольную Киеву территорию были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую украинские радикалы ведут с января. Кроме того, в середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду этих регионов. В результате украинскому правительству пришлось вводить режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля.