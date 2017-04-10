В ЛНР анонсировали полную переориентацию угольной промышленности на Россию

Угольная промышленность самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будет полностью переориентирована на Россию. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин, передает «ЛуганскИнформЦентр».

По его словам, это произойдет до конца мая. Чиновник также отметил, что в первом квартале 2017 года угольные предприятия республики добыли 311 тысяч тонн угля.

Материалы по теме Неизлечимая энергозависимость К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине

14 марта глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что о начале поставок угля в Россию. «Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», — уточнил он.

Ранее в марте сообщалось, что поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину прекратились.

Украина второй месяц живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.