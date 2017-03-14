Захарченко заявил о начале поставок угля из ДНР в Россию

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Россию начали поставлять уголь. Эту информацию во вторник, 14 марта, подтвердил глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», — приводит агентство его слова. Вместе с тем Захарченко отметил, что налаживание процесса поставок топлива в РФ займет около двух месяцев.

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Ранее в тот же день украинская полиция сообщила о разграблении участниками торговой блокады Донбасса железнодорожного состава, который был остановлен в районе станции Кривой Торец. Днем ранее там правоохранительные органы Украины захватили блокпост активистов.

6 марта в ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) информировали о том, что поставки угля на Украину прекратились, вместо этого топливо отгружается в Россию.

В конце января украинские радикалы начали торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда киевских политиков. Активисты остановили поставки угля из региона. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести в энергетике чрезвычайный режим.