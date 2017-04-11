Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко на предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен обсудить возможность конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает телеканал «112 Украина».

По ее словам, речь идет об угле, который может поставляться Киеву якобы «под маркой российского или другого происхождения». В марте поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

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14 марта глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Россию, уточнив, что первая партия состояла из 95 вагонов. 10 апреля в ЛНР также сообщили, что добывающая промышленность до конца мая будет полностью переориентирована на восток.

Украина второй месяц живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом антрацита. 23 марта глава украинского Минэнерго Игорь Насалик объявил о готовящемся запрете на импорт угля из России. 3 апреля он отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля.

Украина закупила в России каменный уголь и антрацит на сумму 247 миллионов долларов, что составляет 69,1 процента от общего импорта страны. Второе место в поставках угля на территорию Украины занимают США с долей 18 процентов, третье — Казахстан (5,7 процента).