Киев обвинил Москву в попытке реализовать приднестровский сценарий в Донбассе

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев обвинил Россию в том, что она пытается реализовать в Донбассе так называемый приднестровский сценарий. Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня», опубликованном в понедельник, 27 марта.

«Но в отличие от Приднестровья, по нашим прогнозам, Россия на Донбассе не заинтересована в прекращении военных действий, обстрелов, провокаций, диверсий», — утвержает он.

По словам Елисеева, Москва ставит себе целью сорвать усилия Киева по созданию «положительного фона для активного и успешного проведения реформ». «Мы будем делать все возможное, чтобы скоординировать и мобилизовать глобальную проукраинскую коалицию», — подчеркнул он.

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Неделей ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что активисты-организаторы блокады Донбасса обманули жителей и руководство Украины. Глава государства назвал перекрытие поставок угля из региона «спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ».

Между тем, 15 марта украинский президент сам выступил с предложением прекратить транспортное сообщение с регионом до возвращения под юрисдикцию Киева предприятий, расположенных на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Местные власти ввели на них внешнее управление с 1 марта в ответ на торговую блокаду, организованную украинскими националистами.

Вооруженный конфликт в Донбассе, вызванный госпереворотом в Киеве, продолжается с апреля 2014 года. Украина обвиняет Россию в участии в конфликте, Москва опровергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

В 1990 году на части территорий Молдавской ССР была провозглашена Приднестровская молдавская республика. Кишинев отказался признать ее независимость. В настоящее время ПМР не контролируется правительством Молдавии и ведет самостоятельную экономическую политику.