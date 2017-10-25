Город чернобыльцев под Киевом отключили от газа из-за долгов

Город Славутич в Киевской области, построенный сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и отселения людей из Припяти и Чернобыля, отключен от газа из-за долгов, в связи с чем там невозможно начать отопительный сезон. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В связи с задолженностью перед «Нафтогазом» в размере 91 миллион гривен аварийная бригада Вышгородского отделения «Киевоблгаза» путем удаления фрагмента трубопровода отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа.

Температура в квартирах жителей города не превышает плюс 8-15 градусов. Люди греются с помощью кондиционеров и электрообогревателей.

Из-за отсутствия поставок газа также не греется вода. При этом, как отмечается, к этой ситуации люди привыкли — горячей воды в межсезонье в городе нет уже пять лет.

Из 25-тысячного населения города 7317 человек — пострадавшие в аварии на ЧАЭС, среди них 3297 — участники ликвидации последствий аварии.