Мэр Днепропетровска рассказал о нежелании «вытирать сопли»

Мэр Днепропетровска (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) Борис Филатов заявил, что, несмотря на установившиеся низкие температуры, отопление в городе включено не будет. Об этом в среду, 19 апреля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления», — написал градоначальник. По его словам, включить отопление в городе невозможно как по лимитам газа, так и по технологии. «Да, придется потерпеть. Нет, я никому не буду вытирать сопли», — заключил Филатов.

Ранее в среду глава Днепропетровска сообщил в Facebook, что в городе из-за снегопада закрывают школы, также возможны перебои с водой и электричеством. «Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Стихийное бедствие», — отметил мэр.

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17 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко обвинил Филатова в хамстве. «Какой-то Филатов из Днепропетровска мне нахамил. Слушай ты, тля кабинетная, в окоп напротив меня не хочешь? Или издалека будешь смелым?» — пригрозил Захарченко.

Мэр Днепропетровска известен своими нелицеприятными высказываниями. Так, в ноябре 2016-го Филатов пригрозил желающим сорвать заседание горсовета падением из окна. «Приходите, дети. Только подумайте о том, что можно случайно выпасть в окно. (...) Приходите, детки. Но вначале купите парашют», — заметил он.

В октябре того же года глава Днепропетровска назвал депутатов городского совета тварями и пообещал уморить их голодом. Так он отреагировал на требование народных избранников выдать «депутатские деньги» (очевидно, заработную плату).