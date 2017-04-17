Захарченко пригласил мэра Днепропетровска в окоп напротив

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко обвинил в хамстве мэра Днепропетровска (переименован в Днепр) Бориса Филатова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Какой-то Филатов из Днепропетровска мне нахамил. Слушай ты, тля кабинетная, в окоп напротив меня не хочешь? Или издалека будешь смелым?» — пригрозил Захарченко.

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14 апреля глава ДНР в ходе прямой линии с жителями Украины пообещал, что Днепропетровск войдет в состав Новороссии, которая займет территории вплоть до Одессы включительно. По его словам, совместное сосуществование регионов юго-востока страны обусловлено историческими, ментальными, экономическими связями.

В ответ днепропетровский градоначальник Борис Филатов на своей странице в Facebook назвал Захарченко «торговцем курятиной с лицом дегенерата» и призвал его сначала победить Великобританию, а уже потом претендовать на украинские города и регионы.

Глава ДНР анонсировал захват ополченцами Великобритании в интервью 6 декабря. По его словам, «все зло российской судьбы — от англосаксов».

Новороссия — конфедеративный союз самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. О ее создании было объявлено 24 мая 2014 года, соответствующее соглашение руководители ДНР и ЛНР подписали в Донецке. Бывший лидер ополчения Павел Губарев отмечал, что к Луганской и Донецкой областям в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.