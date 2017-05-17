Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду

В мэрии Одессы собираются приступить к реализации программы на 2017-2020 годы, предусматривающей отключение всех жилых домов города от услуг горячего водоснабжения. Об этом в среду, 17 мая, сообщил специалист управления городского хозяйства Сергей Сорокин, передает местный портал VGORODE.

По информации издания, причиной такого решения стала убыточность предприятия «Теплоснабжение города Одессы», которое по итогам прошлого года задолжало 12,5 миллиона гривен (26,6 миллиона рублей). По словам теплоэнергетиков, убытки приносит именно предоставление услуг горячего водоснабжения, поскольку оплата населения не покрывает затраты предприятия.

Как отметил Сорокин, после отключения домов от системы горячего водоснабжения жителям льготных категорий за счет города установят бытовые бойлеры.

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В декабре 2016 года возмущенные высокими тарифами жители Одессы и Одесской области потребовали от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заплатить за них по квитанциям ЖКХ. Сообщалось, что более пяти тысяч одесситов направили главе правительства письма и копии своих коммунальных платежек с требованием «Плати сам!».

По данным Государственной службы статистики, долги украинцев по коммунальным платежам начали резко расти в конце 2016-го — с началом отопительного сезона. Так, к концу октября население страны задолжало за отопление и горячую воду 6,1 миллиарда гривен, за электроэнергию — 3,2 миллиарда гривен, за газ — три миллиарда гривен.

Отопление и электроэнергия на Украине подорожали с 1 мая 2015 года почти вдвое, горячая вода — более чем в полтора раза, газ — примерно втрое. Тарифы на услуги ЖКХ продолжают периодически повышаться. Цены на коммунальные услуги на Украине растут в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ).