Украинцам стали навязывать отказ от централизованного водоснабжения

Для повышения энергоэффективности Украине следует отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного. Об этом заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева в эфире телеканала ObozTV.

«В любом городе Европы, тем более — в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды. Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили», — сказала Яковлева, комментируя соответствующее предложение вице-премьера Геннадия Зубко.

По ее мнению, отказаться от централизованного горячего водоснабжения следовало еще 20 лет назад. «Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива», — пояснила она.

Отмечая возможные риски реализации, Яковлева назвала «непрофессиональное, народное» исполнение «гениальной» идеи. Она заверила, что при изменении системы отопления выберут «лучшие варианты»: строительство теплового пункта, объединение нескольких домов или квартала.

Отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного предложил вице-премьер Геннадий Зубко. По его словам, на данный момент во многих городах централизованное водоснабжение «уже практически отсутствует».

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