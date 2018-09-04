Для улучшения экологической обстановки в Красноярске взорвали котельную

Теплотранспортная компания Сибирской генерирующей компании в Красноярске провела демонтаж 45-метровой дымовой трубы и аварийного здания муниципальной котельной №1 методом взрыва. Работы проводились с привлечением специализированной организации, имеющей разрешение на работу со взрывчатыми материалами, которая осуществляла демонтаж дымовой трубы №1 на Красноярской ТЭЦ-1 в апреле.

Мероприятие стало частью программы Сибирской генерирующей компании, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском крае. Снос объектов котельной проходил методом промышленного взрыва. В момент проведения из опасной зоны с радиусом в 100 метров, установленной Ростехнадзором, был выведен весь персонал, доступ на территорию был закрыт. Работы проведены в полном соответствии с требуемыми мерами безопасности. После взрыва не разбились окна в офисном здании, которое входит в опасную зону, что подтвердило высокую квалификацию специалистов-взрывников при выполнении демонтажа объектов.

Сибирская генерирующая компания / YouTube

Мероприятия по выводу малоэффективных котельных из эксплуатации и переключению их нагрузки на более эффективные ТЭЦ, которые работают в режиме когенерации, предусмотрены действующей Схемой теплоснабжения Красноярска до 2033 года и Федеральным законом №190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении».

«В прошлые годы мы закрыли шесть неэкологичных и малоэффективных теплоисточников, в плане на 2018 — еще четыре, в числе которых и две котельные в Зеленой Роще. Потребители, которые получали от них тепло, будут переведены на обслуживание от ТЭЦ. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения красноярцев. Важнейшим эффектом от вывода из эксплуатации котельных является улучшение экологической обстановки в определенном микрорайоне и во всем городе», — заявил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Муниципальная котельная №1 работала в тандеме с котельной №2 свыше 50 лет. Эти два энергообъекта были расположены рядом с жилыми домами и граничит с детским садом. Из-за низких дымовых труб и малоэффективного природоохранного оборудования на энергоисточники часто поступали жалобы: дым шел прямо в окна жителям.

Из-за незамерзающего Енисея примерно на высоте 100 метров над городом формируется облако водяного пара. В дни безветрия загрязняющие вещества от источников выбросов ниже этого уровня не рассеиваются, создавая смог. Трубы котельных в Зеленой Роще были высотой 24 и 45 метров. Котельные отапливали 259 зданий и сооружений, в том числе 137 жилых домов, 30 социальных зданий и 92 прочих объекта. С начала очередного отопительного сезона потребители будут получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании, которая оснащена высокой трубой в 275 метров и современным природоохранным оборудованием — электрофильтром с коэффициентом улавливания золы более чем в 99 процентов.

На котельной №2 идут работы по оборудованию там центрального теплового пункта, который будет регулировать параметры теплоносителя, поступающего красноярцам от ТЭЦ.

Мероприятия по замещению неэффективных котельных — часть большой экологической программы, которую ведет Сибирская генерирующая компания по соглашению о сотрудничестве, направленном на снижение негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском крае, заключенному с губернатором Красноярского края. Важной частью этих договоренностей также является экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1. В настоящее время там идет подготовка работ по строительству новой высотной дымовой трубы, которая заменит три высотой до 120 метра. Одна из них, высотой 105 метров, была снесена в мае 2018 года. Кстати, её снос методом промышленного взрыва осуществляла та же организация, что и снос котельной на Джамбульской.