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Рубцовск подготовился к переходу на новую модель рынка тепловой энергии

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Администрация города Рубцовска и Сибирская генерирующая компания (СГК) направили в Министерство энергетики РФ пакет документов, необходимых для отнесения города к ценовой зоне теплоснабжения в рамках перехода на новую модель рынка тепловой энергии.

О своей готовности перейти на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу «альтернативной котельной» город Рубцовск заявил первым в России. Для начала процедуры перехода необходимо было дождаться выхода необходимых подзаконных документов.

После публикации в конце июня приказа Минэнерго РФ, регламентирующего порядок подготовки предложений об отнесении поселений и городских округов к ценовым зонам теплоснабжения, необходимые документы со стороны Рубцовска были переданы в ведомство.

В перечень необходимых документов входят: копия решения об утверждении схемы теплоснабжения города, согласие губернатора Алтайского края, совместное обращение к правительству РФ от администрации Рубцовска и единой теплоснабжающей организации (статусом ЕТО обладает подразделение СГК в городе) и другие.

После рассмотрения документов Минэнерго подготовит проект предложения об отнесении муниципалитета к ценовой зоне и направит его в Минстрой России и ФАС России. Затем эти ведомства направляют в Минэнерго письмо о согласовании проекта или замечания к нему.

После получения всех согласований предложение об отнесении Рубцовска к ценовой зоне будет направлено правительству РФ. Оно издаст акт, утверждающий новый порядок ценообразования в муниципалитете. В случае благополучного прохождения всех необходимых процедур, Рубцовск может одним из первых в России перейти на новую модель рынка тепловой энергии.

Со второй половины 2016 года Сибирская генерирующая компания реализует в Рубцовске инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, экономическая схема которого была рассчитана на основе новой модели рынка тепла или так называемого закона об «альтернативной котельной» еще до его принятия. Срок реализации проекта составляет два года.

Общий объем вложений равен примерно двум миллиардам рублей. В счет этих средств переоснащена Южная тепловая станция. В частности, завершено строительство двух новых котлов мощностью по 30 гигакалорий в час с каждый и топливоподачи, готовится площадка для установки турбины мощностью 6 мегаватт для покрытия собственных нужд в электроэнергии. Осуществлено строительство и техперевооружение 20 километров теплосетей. В результате были созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного теплоисточника вместо двух.

Рубцовская ТЭЦ перестала участвовать в теплоснабжении города. Сибирская генерирующая компания планирует вернуть вложения в течение 12 лет при условии применения новой модели рынка тепла в городе.

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