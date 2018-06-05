Cотни россиян на месяц останутся без домашней еды и горячей воды из-за ЧМ-2018

Несколько сотен екатеринбуржцев из жилищного комплекса «Западный» на месяц останутся без газа из-за чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте». К тексту прикреплен снимок соответствующего уведомления от управляющей компании.

«На территории жилого комплекса все квартиры отапливаются благодаря газу, горячая вода поступает тоже за счет газа (бойлер), а также варочные панели тоже газовые», — написала одна из читательниц паблика.

Коммунальщики объяснили, что лишь подчинились адресному требованию Ростехнадзора. «Проблема в том, что у нас газ высокого давления проходит, 14 килограммов на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали, — рассказал E1.ru председатель кооператива «Очеретина, 11» Владимир Михеев. — Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять».

Действие предписания распространяется на 14 домов. Жильцов возмущает то, что дома расположены достаточно далеко от Центрального стадиона. «Моя бабушка живет гораздо ближе к "Екатеринбург Арене", и у нее ничего отключать не собираются. Это уже какая-то дикость», — возмутилась одна из жительниц.

Во время вынужденного отключения газопровод подготовят к следующей зиме.

Ростехнадзор ситуацию пока не прокомментировал.

4 июня сообщалось, что казаки будут помогать полицейским охранять порядок на ЧМ-2018 и обращать внимание на целующихся мужчин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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