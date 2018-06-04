Казаки устроят слежку за целующимися мужчинами во время ЧМ-2018

Казаки Ростова-на-Дону будут помогать полиции охранять порядок во время чемпионата мира по футболу и намерены обращать внимание правоохранительных органов на целующихся мужчин. Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова.

«Для нас ценности — это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», — пояснил он.

Баранников также пообещал, что казаки не будут бить болельщиков и оставят нагайки дома, а также проявят толерантность к нецелующимся представителям ЛГБТ-сообщества. Казак Дмитрий Воскресов добавил, что дружинники могут сделать замечание или попросить вести себя культурно, но право штрафовать или применять какие-то меры есть только у полиции.

В помощь ростовской полиции выделили 300 человек, включая конников.

Ранее в Москве состоялся казачий сход, посвященный итогам столкновений с протестующими на Пушкинской площади Москвы 5 мая. Казаки, применившие силу к демонстрантам, были отстеганы дружинниками нагайками, «чтобы знали в следующий раз».

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