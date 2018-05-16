Стегавших москвичей нагайками казаков отстегали нагайками

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На специальном казачьем сходе, посвященном итогам столкновений с протестующими на Пушкинской площади Москвы 5 мая, были наказаны казаки, применившие силу к демонстрантам. Об этом Business FM рассказал член казачьего объединения «Первая сотня» Василий Ящиков.

«Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — отметил он.

Тверской суд Москвы 14 мая оштрафовал на тысячу рублей одного из напавших с нагайками на участников несогласованной акции мужчин, одетых в казачью форму, — 28-летнего Евгения Федорченко. Его поступок квалифицировали как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП).

Ранее Ящиков, который также приходил на митинг 5 мая, говорил, что большинство казаков, находившихся на Пушкинской площади, не имеют отношения к Центральному казачьему войску и реестровому (связанному с государством) казачеству.

«Был "Крымский полк" — тоже просто общественная казачья организация. Кружок, если хотите. Просто люди, которые занимаются своими делами, а в свободное время встречаются и рубят шашкой бутылки пустые», — рассказал Ящиков.

В московской мэрии также отмежевались от людей в казачьей форме, которые вели себя агрессивно по отношению к протестующим. «В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

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